De dag dat er in Mortsel honderden kinderen stierven: “Het was één grote mislukking van de Amerikanen”

Mortsel -

5 april 1943 was de eerste mooie lentedag van het jaar. In Mortsel kregen de schoolkinderen voor het eerst turnles op de speelplaats. Plots kleurden Amerikaanse bommenwerpers de hemel zwart. Acht minuten later waren 936 mensen dood, onder wie een derde kinderen. Die dag verloor Monique Buermans, toen acht, haar zusje Liliane. “Mijn vader moest stukjes van haar jurk aan haar moeder tonen om zeker te zijn dat zij het was.”