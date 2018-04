Lierse heeft oplossing voor schulden, maar donkere wolken blijven

Voetbalclub Lierse heeft goed nieuws gekregen. Het Egyptische Wadi Degla heeft immers beloofd opnieuw te zullen investeren in de club waardoor de schulden afbetaald kunnen worden. Daardoor kan Lierse mogelijk toch nog aan een licentie voor volgend seizoen raken. Komend weekend zal dus nog gewoon gevoetbald worden, want de spelers dreigden met een boycot moest de licentie niet toegekend worden.

“Lierse blijft bestaan, dat is misschien wel de belangrijkste boodschap, gezien de berichten in de media van de voorbije dagen”, aldus CEO Jan Van Elst op de website van Lierse. “We hebben contractuele bevestiging van onze eigenaar Wadi Degla dat ze onze licentieschulden zullen betalen.”

Toch blijven de donkere wolken. Dat Wadi Degla akkoord gaat de achterstallige schulden te betalen, wil niet zeggen dat Lierse zomaar een licentie zal krijgen. Geel-zwart hoopt nog steeds een overnemer te vinden. “Door deze wending zijn onze slaagkansen op een overeenkomst met een nieuwe eigenaar aanzienlijk groter, waardoor we hopelijk met een volledig dossier naar het BAS kunnen trekken, mocht dat nodig blijken.”

De spelers werden sinds februari niet meer betaald en verkeren al dagen in het ongewisse over de toestand van de club. Aan verschillende spelers die een auto van de club hebben, werd ­ook gevraagd om die in te ­leveren.