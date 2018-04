Tessa Wullaert vertrekt bij Wolfsburg

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Tessa Wullaert benadrukte woensdag dat niemand in de Belgische selectie rekening houdt met een tweede plaats (en dus mogelijke barrageplek) op weg naar het WK in Frankrijk. “De tweede plaats telt niet, wij gaan voluit voor de eerste plaats en rechtstreekse kwalificatie voor het WK”, was de aanvalster duidelijk.

“De focus zit goed bij de groep”, stak Wullaert na de training van de Red Flames in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke van wal. “Ik heb het gevoel dat we na de goede resultaten op de Cyprus Cup (waar de Belgische vrouwen vijfde werden, red.) vertrokken zijn. We willen twee keer winnen de komende dagen en onze groep winnen. Of de partij in Portugal (0-1 winst) ons veel geleerd heeft? Ja, in die zin dat het nog beter kan en moet. We kwamen in Portugal na rust te veel onder druk te staan. We moeten proberen daar meer onderuit te voetballen. Met Italië ben ik nog niet bezig. Dat zal overigens een heel andere partij worden. Italië is meer een counterploeg.”

Wullaert wilde ook nog even onderstrepen dat de Flames de voorbije jaren een enorme evolutie hebben doorgemaakt. “In het verleden was het veeleer belangrijk de boel gesloten te houden. Nu willen we zelf goals maken. En dat kunnen we ook. We scoren normaal gezien altijd. We mogen dus ambitieus zijn.”

De West-Vlaamse staat momenteel nog onder contract bij Wolfsburg, maar ziet haar overeenkomst op het einde van het seizoen aflopen. “En die zal ik niet verlengen”, was ze duidelijk. “Ik heb het voorstel van Wolfsburg afgeslagen, omdat ik vind dat ik alles gewonnen heb in Duitsland. Ik wil een nieuwe competitie leren kennen en mijn voorkeur gaat daarbij naar Engeland. Ik ben in gesprek met diverse clubs uit de Premier League. Ik denk dat Engeland de komende jaren de toonaangevende competitie in Europa zal worden. Daar wil ik bij horen.”