De Wever op Nederlandse tv: "Door Nederlandse gedoogbeleid delen wij nu in de klappen”

Antwerpen - “Nederland heeft een erfschuld richting Europa”, zo verklaarde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdag in het Nederlandse tv-programma ‘Nieuwsuur’. De reden? “De drugsproblemen qua cocaïnehandel hebben zich verplaatst van Rotterdam naar Antwerpen.”

“Door het Nederlandse gedoogbeleid is de georganiseerde misdaad heel diep ingenesteld geraakt in Nederland”, aldus De Wever. “En nu delen wij, met een haven die ook heel belangrijk is voor Zuid-Amerika, mee in de klappen.”

De burgemeester van Antwerpen verklaarde wel nog dat zijn ‘war on drugs’ al heel wat resultaten heeft opgeleverd. “Duizenden arrestaties, het terugdringen van de drugsoverlast en het sluiten van tientallen drugspanden.” Ondanks de vorderingen wint de drugsmaffia volgens De Wever nog altijd aan invloed in Antwerpen. “De georganiseerde misdaad zit in Nederland, maar ze zoeken handlangers in Antwerpen.” Daarom wil de burgemeester nu ook de geldstromen vanuit het drugsmilieu gaan aanpakken.

Een opmerkelijk cijfer: de helft van alle cocaïne die in Europa in beslag genomen wordt, passeert via de haven van Antwerpen. In 2017 werd er nog een “record” gebroken van inbeslaggenomen drugs. “Vijf jaar geleden was het 5.000 kilo, vorig jaar liefst 40.000. En onze inspanning om te zoeken naar drugs is niet eens verhoogd. De flow is gewoon verlegd van Rotterdam naar Antwerpen.”

Jonge kinderen

Nog een triest neveneffect van de opkomst van de drugsmaffia: het feit dat kinderen al op zeer jonge leeftijd worden geronseld en ingezet. “Een hele generatie krijgt hierdoor het verkeerde voorbeeld”, besluit De Wever. “Er ontstaat een parallelle samenleving waarin geld verdienen voorop staat, en dat je vooral niet naar school moet gaan. Als je dat ongemoeid laat, wordt uiteindelijk zo’n hele gemeenschap doodziek.”