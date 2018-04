Bus De Bruyne en Kompany bekogeld voor geladen match in Champions League

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe de bus zo fel bekogeld wordt in de straten van Liverpool dat de ramen verbrijzeld zijn. De Citizens moeten een nieuwe bus uit Manchester laten komen om terug naar huis te raken.

In een mededeling op zijn website veroordeelt Liverpool het gedrag van zijn fans. “We bieden onze verontschuldigingen aan aan Pep Guardiola, zijn spelers, staf en officials betrokken bij het incident. Het gedrag van sommige individuen was inacceptabel. De club zal meewerken met de autoriteiten om de schuldigen te identificeren en Manchester City te helpen waar nodig.”

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP