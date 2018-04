Professor concludeert na 20.000 mails en 5 jaar onderzoek: dit zijn de factoren die uw succes bij een sollicitatie beïnvloeden

Vrouw zijn helpt vaak niet, een vreemde naam hebben is lastig. Maar ook je profielfoto op Facebook speelt een rol. En grijze haren zijn misschien wel het ergst. Professor Stijn Baert (UGent) stuurde de afgelopen jaren in totaal 20.000 fictieve sollicitaties uit om te zien wie kans maakt op een job en wie niet. “Discriminatie gaat veel verder dan alleen een vreemde naam of je geslacht”, zegt hij.