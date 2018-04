Vreemd tafereel: reizigers moeten via ramen in trein klimmen vanwege spoorstaking Video: Reuters (SNAPCHAT/ @VINCEQUARTER)

Een opmerkelijk beeld van in Parijs. Daar moesten sommige passagiers een tijdlang noodgedwongen via de ramen in een gesloten trein klimmen. Het tafereel had te maken met een drie maanden lange staking van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

Het incident gebeurde dinsdag rond vijf uur ’s namiddags op Paris Gare de Lyon, een van de grote kopstations in de hoofdstad. Ondanks dat de trein al klaarstond aan het platform om te vertrekken, bleven alle deuren gesloten voor de reizigers. Uiteindelijk kwamen enkele mensen op het idee om via de ramen in de wagons te geraken, waarna ook een heleboel anderen geen andere keuze zagen dan hetzelfde te doen.

Volgens Vincent Bidondo, de maker van de videobeelden, gingen de deuren pas een kwartier na het schouwspel alsnog open. In hoeverre de reizigers last nadien hadden van vertragingen, is niet geweten.

Sinds paasmaandag mogen de passagiers zich overigens opmaken voor een langdurige periode van stakingen. Spoorwegmaatschappij SNCF gaat de eerstvolgende drie maanden twee dagen per week staken, wat neerkomt op 36 dagen in totaal. Zo wil men op een zeer ingrijpende manier hun ongenoegen uiten tegen de hervormingen die de regering van president Macron wil doorvoeren.