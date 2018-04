Helden van de brandweer redden kat Charel van verstikkingsdood

Sint-Niklaas - Een flatgebouw langs de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas is dinsdagavond ontruimd na een brand op de gelijkvloerse verdieping. Niemand werd gewond, maar de schade is aanzienlijk. Na onderzoek bleek de brand op twee plaatsen aangestoken te zijn. Ook een bewoner met vier pootjes werd dinsdagnacht uit het brandende flatgebouw gehaald.

Groot alarm dinsdagavond om 23.30 uur in het studiocomplex ter hoogte van huisnummer 55. Een van de bewoners stormde van deur naar deur om iedereen te waarschuwen dat er brand was in het gebouw.

“Toen we opendeden, zagen we dat er overal in de traphal een dikke witte rook hing”, doet Moes, de bewoner van de flat op de bovenste verdieping samen met zijn partner Berinna Franck het verhaal. Moes en zijn partner konden net als alle andere bewoners van de in totaal vijf studio’s het pand op tijd verlaten. Niemand werd gewond, maar de ravage was aanzienlijk.

Maar de brandweer moest niet alleen de bewoners in veiligheid brengen. “Ik wist dat de huurder van de studio op het gelijkvloers een kat had die Charel heette”, vertelt buurvrouw Berinna Franck. “Toen ik dat vertelde aan een van de brandweermannen, gingen ze meteen zoeken. Ze konden het diertje gelukkig snel vinden. Charel werd echt in de watten gelegd. Hij kreeg een zuurstofmaskertje om en werd in doeken ­gewikkeld. Hoedje af voor de brandweer.”