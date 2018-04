Facebook-schandaal nog groter dan eerst gedacht: data van 87 miljoen gebruikers mogelijk misbruikt

Het schandaal waarbij het bedrijf Cambridge Analytica de data van miljoenen Facebook-gebruikers verzamelde, is nog veel groter dan eerst was aangenomen. Facebook heeft zelf bekendgemaakt dat de data van 87 miljoen gebruikers mogelijk misbruikt zijn - 37 miljoen meer dan initieel werd aangenomen.

Het nieuws sloeg twee weken geleden in als een bom: uit een onderzoek door The New York Times en The Observer bleek dat het bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen gebruikers ophaalde via ogenschijnlijk onschuldige quizjes, om ze later te gebruiken voor de ontwikkeling van software waarmee het stemgedrag van kiezers voorspeld en beïnvloed kan worden. Uit een blogpost van Mike Schroepfer, de Chief Technology Officer van Facebook, blijkt dat het lek nog veel groter was en dat het om de gegevens van 87 miljoen gebruikers gaat.

“In totaal denken we dat de Facebookgegevens van maximaal 87 miljoen mensen - vooral in de VS - onrechtmatig gedeeld zijn met Cambridge Analytica”, klinkt het. In de blogpost somt Schroepfer de verschillende maatregelen op die het bedrijf neemt om de toegang tot data van Facebook te beperken. Zo worden de API’s - manieren om externe sites en apps met Facebook te laten communiceren - verstrengd en zal Facebook de inhoud van sms’en voortaan niet meer opslaan. “We geloven sterk dat deze veranderingen de data van gebruikers beter zullen beschermen.”

Getroffen gebruikers Foto: Facebook

Facebook-topman Mark Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf zag ondertussen miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen. Op 11 april zal Zuckerberg in het Amerikaanse congres getuigen over de rol van de socialenetwerksite in het privacyschandaal.