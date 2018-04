Belgisch leger gaat Oekraïense soldaten verzorgen

Vandaag komen in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek drie Oekraïense militairen aan die gewond zijn geraakt in het conflict in het oosten van hun land. Defensie is erg karig met commentaar en wil pas na de aankomst reageren, “om het diplomatieke conflict met Rusland niet nog meer op de spits te drijven”, zo zeggen bronnen binnen het leger.

Het Oekraïense ministerie van Defensie verspreidde begin deze week het nieuws dat drie van hun soldaten vanaf deze week verzorgd zullen worden in Brussel. De behandeling en de revalidatie zullen plaatsvinden in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek. De drie militairen raakten vorig jaar gewond in oost-Oekraïne, waar het leger al vier jaar strijd levert met separatisten die gesteund worden door aartsvijand Rusland. Het is niet duidelijk voor welke verwondingen de militairen precies worden overgebracht. Volgens het Oekraïense leger zullen ze hier een gespecialiseerde behandeling krijgen “van de beste Belgische specialisten”.

Diplomatieke plooien gladstrijken

De slachtoffers zouden eind vorig jaar al geselecteerd zijn door het Belgische leger. Dat wilde de voorbije dagen niet communiceren over de transfer en wacht met informatie tot de Oekraïners zijn aangekomen in het hospitaal. Volgens bronnen binnen Defensie hoeft de reden voor de geheimdoenerij niet ver te worden gezocht: premier Charles Michel (MR) deed er de voorbije weken alles aan om de banden met Rusland zo gaaf mogelijk te houden, ondanks het diplomatieke conflict dat ontstond na de gifaanslag op een Russische spion in het Verenigd Koninkrijk (zie inzet). “Dan komt de verzorging van Oekraïense soldaten, op kosten van het Belgisch leger, niet echt gelegen”, zo klinkt het.

Ook minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is kort van stof, maar ontkent dat de overkomst van de Oekraïners gevoelig ligt. “We werken toch al veel langer samen met Oekraïne?”, zegt zijn woordvoerster.

Later op het jaar zouden nog eens twee Oekraïense militairen naar hier worden gebracht. Sowieso is het zeer uitzonderlijk dat buitenlandse soldaten voor verzorging naar ons land komen. In het brandwondencentrum worden wel al eens buitenlandse burgers verzorgd, maar dat is niet de afdeling waar de Oekraïense soldaten zullen terechtkomen, zo verzekeren bronnen binnen het ziekenhuis.