Q2 krijgt ervan langs omdat het spektakelmatch in Champions League niet uitzendt

Dé spektakelmatch in de kwartfinales van de Champions League op woensdagavond was zonder enige twijfel de partij tussen Liverpool en Manchester City, maar jammer genoeg konden de meeste Belgische televisiekijkers daar niet van meegenieten. Op televisiezender Q2 was de andere kwartfinale tussen Barcelona en AS Roma te zien en dat schoot in het verkeerde keelgat bij enkele Twitteraars. De televisiezender reageerde inmiddels op de klachten door te zeggen dat het allebei topaffiches zijn. "Wij hebben ervoor gekozen Barcelona-AS Roma uit te zenden." Na afloop zal er wel nog een samenvatting van de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City te zien zijn.