CLUBNIEUWS. Nieuwe TD al op Anderlecht, KV Mechelen wil ex-Rode Duivel weer naar België halen

Er is nog geen officiële aankondiging dat Luc Devroe de nieuwe sportief directeur wordt bij Anderlecht, maar gisteren arriveerde hij wel al op het oefencomplex in Neerpede. Bij Club Brugge was er goed nieuws van verdediger Benoît Poulain. KV Mechelen wil maar wat graag ex-Rode Duivel Igor de Camargo binnenhalen. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Er is nog geen officiële aankondiging dat Luc Devroe de nieuwe sportief directeur wordt bij Anderlecht, maar gisteren arriveerde hij wel al op het oefencomplex in Neerpede. Devroe kon nog niet doorlopen naar de bureaus en meldde zich aan bij de receptie terwijl een handvol journalisten, die hadden gewacht op een interview met Kenny Saief, toekeek. Devroe zal nu wel snel aangesteld worden, want onder meer met het dossier van Eupen-keeper Van Crombrugge is hij al actief bezig. De toekomst van Herman Van Holsbeeck is onduidelijker. Hij werd onlangs met managers Bayat en Henrotay gespot op Sclessin tijdens Mali-Japan. Dat voedde de geruchten dat hij een rol zou kunnen spelen bij Standard, maar Van Holsbeeck was vooral in Luik om Adama Traore aan het werk te zien. Hij had geregeld dat de Malinese flankaanvaller van TP Mazembe een week kon testen bij RSCA.

Anderlecht testte gisteren de knie van Henry Onyekuru. Die oogde behoorlijk stabiel. Over twee weken moeten groepstrainingen misschien kunnen.

CLUB BRUGGE

Wat een nipte zege op de openingsspeeldag van Play-off 1 (en een comfortabele voorsprong van negen punten op je twee grootste concurrenten) niet allemaal in gang kan zetten... Gisteren hield Club Brugge een druk bijgewoonde open training en daar was er bijna uitsluitend goed nieuws te rapen. Zo’n 300 supporters zagen dat Benoît Poulain voor het eerst sinds lang nog eens met de groep meetrainde. De Franse verdediger viel eind januari uit tegen KV Oostende. Hij lijkt stilaan klaar voor een terugkeer, maar Gent komt zondag sowieso nog te vroeg. Ook Vanaken en Vormer, die in de voorbereiding op Play-off 1 wat sukkelden met kwaaltjes, verteerden de wedstrijd tegen Genk goed en stonden gewoon op het trainingsveld. De enige opvallende afwezige was Limbombe, die recent nog debuteerde als Rode Duivel, maar afgelopen maandag een matige wedstrijd speelde. Hij zou wat last hebben aan de voet en bleef uit voorzorg binnen. De winger kon een dagje rust sowieso goed gebruiken na enkele hectische weken. De wedstrijd in de Ghelamco Arena komt voor alle duidelijkheid niet in het gevaar. Tot slot liep Decarli buiten opnieuw rondjes. Van vandaag tot zaterdag traint Club achter gesloten deuren.

De beloften van Club Brugge Ze gingen na een spektakelstuk met 3-5 winnen op AA Gent. Bij Club deed niemand van de A-kern mee, bij Gent mochten De Smet, Koita, Christiansen, Andrijasevic en Raskin minuten sprokkelen.

KV MECHELEN

KV Mechelen zou Igor de Camargo (34) en Arjan Swinkels (33) graag binnenhalen, twee ervaren rotten die einde contract zijn. De Camargo stond eind januari al op een zucht van anderhalf jaar KV, maar de trainer van APOEL Nicosia stak er een stokje voor. Toch blijft hij openstaan voor KV, ook in 1B. Swinkels kan bij Beerschot bijtekenen, maar het verschil tussen vraag en aanbod bleek voorlopig te groot.

KV OOSTENDE

David Rozehnal zette gisteren een punt achter zijn rijkgevulde carrière. De Tsjechische verdediger liet zijn contract bij KV Oostende ontbinden, maar eigenlijk was hij al sinds half december terug in Tsjechië wegens ernstige familiale problemen. Tegenover lokale media gaf Rozehnal een klein beetje meer uitleg. “Mijn gezin heeft zoveel opgeofferd voor mij als voetballer, nu moet ik me volledig opofferen voor hen. Mijn vrouw stopte haar universitaire studies en gaf een eigen carrière op. Nu komt zij samen met onze kinderen op de eerste plaats. Meer details geef ik niet.”

Rozehnal had in januari nog even goeie hoop om terug te keren bij KVO, maar nu wil hij op termijn het publiek komen uitzwaaien. De Tsjechische international was ook succesrijk bij Club (1 titel) en maakte indruk bij PSG, Newcastle, Lazio, Hamburg en Lille. Daarnaast was de verdediger aanwezig op het WK 2004 en het WK 2008. In Tsjechië gaat hij nog wat voetballen voor amateurclub Kozusany, waar zijn broer en zijn neefje spelen. Als zijn gezinssituatie dat toelaat.

STANDARD

De persboycot die Ricardo Sa Pinto afkondigde kan Standard duur komen te staan. Mocht de Portugese oefenmeester de resterende negen Play-off 1-wedstrijden telkens zijn kat sturen naar de persconferentie, levert dat de Rouches een boete van opgeteld 45.000 euro op.

Vrijdagavond, in de persconferentie na de gewonnen match tegen Charleroi, kondigde Ricardo Sa Pinto in een vlammende monoloog aan dat hij dit seizoen niet meer met de pers zal spreken. “Als ik vind dat ik iets te zeggen heb, zal ik dat doen op Standard TV”, zei hij er nog bij. Een ongeziene maatregel, waarmee hij ook de communicatiecel van de Luikse club verraste. Dat weet nog niet hoe het mediaprogramma de komende weken ingevuld zal worden.

De Pro League nam via CEO Pierre François eerder deze week contact op met het bestuur van Standard om de afgekondigde boycot van Sa Pinto te bespreken. Want de Standard-T1 is volgens artikel 8 van de Pro League wel degelijk verplicht om aan te schuiven op de persconferentie na de match om de geschreven en andere media te woord te staan. Daarvoor moet een trainer nog tegenover de rechtenhouders reageren. Dat laatste lijkt Sa Pinto gewoon te blijven doen, omdat hij nooit problemen heeft gehad met degenen die de flashinterviews na de match deden. Al zegt men bij Standard dat ook dat geen zekerheid is.

Mocht Sa Pinto de daad bij het woord voegen en daadwerkelijk dit seizoen niet meer opdagen, riskeert Standard zware boetes. De eerste match zal die 1.000 euro bedragen, maar elke wedstrijd opnieuw komt daar 1.000 euro wegens recidive bij. Een van zijn assistenten naar het perspraatje sturen, is niet voldoende. Met nog negen wedstrijden te spelen, zou dat in totaal neerkomen op 45.000 euro. Een aanzienlijk bedrag dat in principe voor de rekening van de club is.

Merveille Bokadi heeft de groepstraining bij Standard kunnen hervatten. Junior Edmilson heeft een aanbieding gekregen om zijn contract te verlengen, maar hij beslist na de play-offs.

LOKEREN

Tracy Mpati (Lokeren, foto) liep tegen STVV een scheurtje op in de achillespees. In principe wordt Mpati morgen al geopereerd waardoor hij het einde van het seizoen aan zich moet laten voorbijgaan.

WAASLAND-BEVEREN

Waasland-Beveren heeft de optie in het aflopende contract van Aaron Dhondt (22) niet gelicht. De aanvallende middenvelder tekende een contract voor twee seizoenen bij FC Knokke, de ploeg uit eerste amateurklasse waar hij dit seizoen op huurbasis speelde.

RACING GENK

Dieumerci Ndongala bleef gisteren ziek binnen bij Genk. Wellicht is hij wel inzetbaar voor Standard.