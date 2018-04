Vlaamse zakenman wordt vastgebonden wakker in bestelwagen en ontsnapt in ware James Bond-stijl aan overvallers

Hij is er niet gerust in, zakenman Pieter G. Sinds hij werd overvallen, in elkaar geslagen en verplicht om zijn belagers te volgen die 600.000 euro (terug)eisten, wijkt een speciaal afgerichte herdershond niet van zijn zijde. Hij beweert dat hij de 600.000 euro al terug heeft betaald, zijn overvallers zeggen nog geen cent gehad te hebben.

Pieter woont in een riante villa niet ver van Ternat. Onlangs pootte hij een nieuwe loods neer in een industrieterrein en bracht er zijn lasatelier in onder. Op 15 maart barstte daar voor hem de hel los ...