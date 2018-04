Klant treft tot zijn eigen verbazing ratten aan in Franse Carrefour-winkel: “Onaanvaardbaar”

Een vestiging van Carrefour in de Franse stad Évry is voor een tweede maal op korte tijd onder vuur komen te liggen. Afgelopen zaterdag kon een man enkele ratten filmen die vrij rondliepen in de bakkerij van de supermarkt. Amper een maand eerder vond in dezelfde zaak al een soortgelijk incident plaats.

De winkel maakt deel uit van Evry 2, een groot winkelcentrum in de stad. De videobeelden werden vrijdagavond rond halfnegen gemaakt. Het was een man genaamd Baki, al sinds 2011 een vaste klant in de supermarkt, die het filmpje een dag later op YouTube plaatste.

Rattenziekte

“Ik was net voor sluitingstijd het boodschappenlijstje van mijn vrouw aan het afwerken toen ik de ratten zag”, vertelde hij aan Le Parisien. “Ik heb vervolgens de video gemaakt en aan mijn vrouw getoond om te vragen of ze nog steeds brood wilde. Nadien heb ik het online verspreid, de situatie was nu eenmaal onaanvaardbaar. Zeker vijf minuten bleven ze daar rondlopen.”

Op het moment van de opname waren er ook nog andere klanten in de winkel. Zo ging een misnoegde vrouw verhaal halen bij een van de managers. “Ik vraag me af hoe het er hier ’s nachts aan toegaat”, aldus Baki. Naast het surreële beeld kan de aanwezigheid van de ratten bovendien ook zeer schadelijk zijn voor de mens. Zo bestaat de kans op besmetting met de rattenziekte, wat in het slechtste geval zelfs tot een nierfalen kan leiden.

Niet eerste keer

Vooral het feit dat het niet de eerste keer is dat er in het winkelcentrum ongedierte wordt aangetroffen, kan voor velen niet door de beugel. Eind februari kon een klant in het winkelcentrum al eens filmen hoe enkele muizen zich in dekbedden voor baby’s hadden genesteld. Sommige waren daarbij zelfs bedekt met uitwerpselen en urine.

Sindsdien heeft het management beloofd om onmiddellijk maatregelen te nemen. Alles werd grondig schoongemaakt en controles werden verscherpt. Toch is er amper een maand later alweer een nieuw incident te betreuren.

Excuses aangeboden

Burgemeester Francis Chouat vermoedt dat de vele werkzaamheden in zijn stad een belangrijke oorzaak zijn. “Er zijn overigens ook andere steden, Parijs bijvoorbeeld, die te kampen hebben met veel ratten. Maar daarvoor is blijkbaar geen media-aandacht telkens er eentje wordt gezien”, klinkt het scherp.

Carrefour zelf heeft intussen al zijn excuses aangeboden bij de klanten. “Sinds februari hebben we onze kwaliteitscontroles versterkt en belangrijke maatregelen genomen, waaronder het dagelijks schoonmaken van onze apparatuur. Deze worden op lange termijn toegepast.”