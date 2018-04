Groep vrienden roept op: “Stop met vliegen: één reis verknalt al uw inspanningen voor het klimaat”

Dat vliegen erg slecht is voor het milieu, dat weten we intussen eigenlijk allemaal. En toch stappen we steeds vaker en goedkoper op het vliegtuig, zelfs voor de kortste afstanden. Enkele vrienden willen daar met de campagne ‘Zomer Zonder Vliegen’ verandering in brengen. “Nog te weinig mensen staan erbij stil dat één simpele vliegreis al hun inspanningen voor het ­klimaat kan verknallen.”

“Een Zomer Zonder Vliegen, dé zomer van je leven?” Met die woorden dagen ze ook ú uit, de leden van de ‘crew’ achter de campagne. Ze zijn met een tiental, en hebben drie grote doelen: een groter bewustzijn creëren over de impact van vliegreizen, de vanzelfsprekendheid ervan in vraag stellen, en tips voor ­alternatieven geven.

“We gaan allemaal zo milieubewust mogelijk door het ­leven”, zegt Peter Paul Vossepoel (29), die iedereen bijeenbracht. “We vermijden de ­auto, eten zelden vlees, proberen om zo weinig mogelijk plastic verpakkingen te gebruiken. Toch was onze CO 2 -uitstoot jarenlang veel groter dan die van iemand die niet om het klimaat geeft, gewoon omdat we geregeld het vliegtuig namen voor een verre reis. Toen ik dat vorige zomer ineens besefte, begreep ik dat nog steeds veel te weinig mensen erbij stilstaan dat één vliegreis al meteen al hun inspanningen voor het klimaat kan verknallen. En daarom zetten we nu deze sensibiliseringsactie op ­poten.”

“De focus op stoppen met vliegen is de enige juiste”, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerkster mobiliteit en klimaat van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). “Hoe je het ook draait of keert: het ís ­gewoon het meest betekenisvolle wat je voor het klimaat kan doen. De luchtvaart is niet alleen de transportsector die het sterkst bijdraagt tot de opwarming van de aarde, hij is ook de snelst groeiende. Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor 4,9 procent van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar voorspellingen zeggen dat dit nog decennialang jaarlijks met zo’n 5 procent zal blijven stijgen.”

Niet tegen reizen

Al bijna 300 mensen hebben op de site van ‘Zomer Zonder Vliegen’ beloofd om komende zomer voor de bus, de trein, de fiets, of nog een ander ­alternatief te kiezen. Dat is niet veel, toch niet in vergelijking met de duizenden Belgen die een vliegticket boekten. “Hét grote probleem is dat de luchtvaartsector door overheden met miljarden subsidies en belastingvoordelen wordt gesteund”, aldus Spruyt. “Lucht­vaartmaatschappijen betalen bijvoorbeeld geen belasting op kerosine, terwijl treintickets duurder worden. Dat moet dringend anders.”

Vossepoel benadrukt ook dat ‘Zomer Zonder Vliegen’ geen campagne tegen reizen is. “Integendeel, want reizen verrijkt een mens”, zegt hij. “Het enige wat we doen, is de vraag stellen of die snelle ­citytrip naar Barcelona wel die verrijking biedt. We willen mensen aanmoedigen om ánders te gaan reizen. Trager, maar ook intenser en avontuurlijker. Met de boot, de bus, de trein, door te liften. Er bestaan alternatieven.”

Alle info op zomerzondervliegen.be