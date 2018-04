Denswil weer in de ploeg bij Club Brugge in seizoen met ups en downs: “Die titel moet ook van mij zijn”

Good luck staat er op zijn trui. Wel, Stefano Denswil (24) zal het in de laatste negen matchen van het jaar nodig hebben. Met Alexander Scholz terug uit schorsing en Benoît Poulain die stilaan weer fit is, worden de plaatsje achterin weer bijzonder duur bij Club Brugge. De Nederlander is niet langer onaantastbaar, proefde van de bank en beleeft een seizoen met ups en downs. Hoe komt dat? Denswil zelf geeft uitleg.