Laakdal - Bij een bizar en tragisch ongeval ­verloor Lieva Vervoort (49) beide ­benen. Acht maanden later zet ze haar eerste voorzichtige pasjes in haar eigen huis, met de hulp van op maat gemaakte prothesen. “Ik heb mijn handicap aanvaard”, zegt ze. “En in september ga ik gewoon weer werken.”

Lieva Vervoort geniet van een weekje vakantie thuis in Eindhout, voor het eerst sinds ze vijf dagen per week in een revalidatiecentrum verblijft. Als haar man de deur openzwaait, straalt ze. Ze zit ons ...