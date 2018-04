COMMENTAAR. “Anderlecht heeft Het Lek Deschacht nodig om de lekken te dichten”

Zonder of met Olivier Deschacht gaat Anderlecht niet beter voetballen. En of zijn terugkeer paars-wit naar de Champions League zal leiden, is ook nog maar de vraag. Maar je kan er niet omheen: Olivier Deschacht is als een squeeze, dat nieuwe hebbeding voor kinderen. Het verhaal van zijn carrière: langs alle kanten genepen en ineengedrukt, maar steeds stond hij weer op. Zelfs nu weer, op 37-jarige leeftijd en nadat hij landelijk als De Mol – hij werd beschuldigd van info door te spelen naar de pers – te kijk werd gezet.