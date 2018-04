Defour raakt fit voor WK

De revalidatie van Steven Defour verloopt sneller dan verwacht. Zo snel dat de Burnley-middenvelder fit raakt voor het WK. Defour werd op 5 februari geopereerd aan het kraakbeen van de knie. Oorspronkelijk was een revalidatie van minimaal drie maanden vooropgesteld en leek zijn seizoen voorbij. Maar het harde werk bij kinesist Lieven Maesschalck lijkt zijn vruchten af te werpen. De Mechelaar is weer voorzichtig aan het lopen en de knie vertoont geen reactie. “Steven zal niet topfit, maar wel wedstrijdfit aan het WK kunnen beginnen”, meldt zijn entourage. “Als de bondscoach hem nodig heeft, kan hij de volledige voorbereiding voor Rusland meemaken.”

De kans dat Martinez voor Defour kiest, is klein. Met Dembélé, Witsel, Fellaini, Tielemans, Nainggolan en De Bruyne is er een ruim aanbod aan centrale middenvelders. Maar als één of twee middenvelders uitvallen, is Defour een optie.