Cercle Brugge reikt Anthony Vanden Borre helpende hand

Frank Vercauteren reikt Anthony Vanden Borre (30) weer een helpende hand. Het tweetal werkte al samen bij Anderlecht en Genk, maar nu Vercauteren normaal gezien doorgaat als hoofdcoach bij Cercle biedt hij VDB weer onderdak. Vorig jaar stopte de 28-voudige Rode Duivel voor de tweede keer met voetballen, uitgeblust na een mislukt avontuur bij het Congolese TP Mazembe. Af en toe trainde Vanden Borre nog wel eens met een personal coach en kende hij een heropleving, maar nooit was die sterk genoeg om weer profvoetballer te worden. Sinds vorige week duikt de rechtsback echter op bij Cercle om aan zijn conditie te werken.

“Da’s niets speciaals”, zegt zijn broer Frank. “Ik weet zelfs niet wat de ambities van Anthony zijn. De afgelopen maanden spraken we vaak met elkaar, maar nooit over voetbal.”

De huidige conditie van Vanden Borre laat het ook niet toe om al voluit te trainen met de promvendus uit 1B. “Anthony was een paar keer bij ons voor individuele training en verzorging”, legt François Vitali, sportief directeur van Cercle, uit. “Maar voor het veldwerk is hij niet klaar. Vanden Borre wil wel terugkeren naar een bepaald niveau en we gaan hem daarbij begeleiden, maar zonder enig engagement. Er is zeker geen sprake van een contract of wat dan ook.”

Cercle-baas Vitali trekt dit weekend met de technische staf naar AS Monaco om er Monaco-Nantes bij te wonen. Vercauteren voetbalde zelf voor Nantes, maar in het Prinsdom wil groen-zwart vooral de toekomst bespreken met zijn coach. De intentie om door te gaan is er.