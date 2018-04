Leuven -

De vlaggen in Leuven hangen halfstok en héél wat Leuvenaars zijn in rouw. Dinsdagavond laat raakte bekend dat oud-burgemeester Alfred Vansina (CD&V) op 91-jarige leeftijd overleden was. “Hij was een kordate, maar zeer goede burgemeester met een enorm hart voor zijn stad”, klinkt het