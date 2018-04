Belgische Yasmine (4) zit helemaal alleen vast bij Al-Qaida, overheid en moeder staan machteloos

De vierjarige Yasmine uit Sint-Joost-ten-Node werd bijna een jaar geleden ontvoerd door haar geradicaliseerde vader die haar meenam naar Syrië. Nu zou de man gesneuveld zijn waardoor de Belgische kleuter alleen achterblijft bij Al-Qaida, meldt Het Laatste Nieuws. De terreurgroep is niet van plan haar terug te geven en zowel haar moeder als de overheid staan machteloos.

Haar vader, Mehdi Atid, nam de kleuter zo’n elf maanden geleden mee naar Syrië. De man, die vermoedelijk radicaliseerde in de gevangenis, haalde zijn dochter Yasmine op bij zijn ex-vrouw in het laatste weekend van mei. Hij beloofde haar nog datzelfde weekend, op zondag, terug te brengen. Maar dat deed hij niet: hij verwijderde zijn enkelband en slaagde erin om, mét het kleine meisje, Syrië te bereiken. Dat deed hij door onder een andere identiteit een bus naar Duitsland te nemen, door te reizen naar Italië en vervolgens een boot in Griekenland te nemen (daar werd zijn gsm voor het laatst geregistreerd).

Voogd binnen terreurgroep

Eenmaal aangekomen in Syrië, sloot Atid zich aan bij een terreurgroep die gelinkt is aan Al-Qaida. Zijn dochter verbleef al die tijd bij hem, maar nu de vader vermoedelijk gesneuveld is, blijft het meisje alleen achter bij de terreurgroep. En die is niet van plan haar zomaar terug te geven. “De terreurgroep heeft een voogd aangesteld om voor het meisje te zorgen”, zegt een bron aan de krant Het Laatste Nieuws. “Het is duidelijk dat ze niet van plan zijn het meisje terug naar haar moeder in België te laten gaan. Ze willen haar zelf opvoeden.”

Machteloos

De Belgische overheid is op de hoogte en de veiligheidsdiensten houden de situatie zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan er voorlopig niets ondernomen worden: in Syrië is momenteel geen overheid, waardoor de regering met niemand kan praten om een terugkeer te faciliteren. De terreurgroep zou niet openstaan voor overleg, een bevrijdingsactie organiseren is daarom te gevaarlijk en zou Yasmine nog meer in gevaar kunnen brengen. Zowel haar moeder als de overheid staan momenteel machteloos.