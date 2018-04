Bijna veertig grienden aangespoeld in Nieuw-Zeeland

Het is niet de eerste keer dat grienden (pilot whales) aanspoelen in Nieuw-Zeeland (archiefbeeld februari 2017). Foto: AFP

Op de Nieuw-Zeelandse westkust is een groep van 38 grienden aangespoeld. Vrijwilligers proberen donderdag de tien nog overlevende walvisachtigen weer in het water te krijgen.

Het Department of Conservation, de Nieuw-Zeelandse natuurbeschermingsorganisatie, werd er woensdag al van op de hoogte gesteld dat de grienden waren aangespoeld. Dat gebeurde in de monding van de Okuru-rivier, dicht bij de plaats Haast, in de regio West Coast op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Door de gevaarlijke omstandigheden op zee konden de zoogdieren woensdag echter niet worden geholpen. Donderdag bleken nog slechts 10 van de 38 grienden te leven. Vrijwilligers van Project Jonah, een organisatie voor het redden van walvissen, proberen de dieren nu te redden.