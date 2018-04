Oppositiekandidaat is nieuwe president van Sierra Leone

In Sierra Leone is de kandidaat van de grootste oppositieformatie SLPP, Julius Maada Bio (53), bij de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Hij kreeg 51,81 procent van de stemmen achter zich, tegenover 48,16 procent voor regeringskandidaat Samura Kamara van de APC (All People’s Congress), zo blijkt woensdag uit officiële resultaten.