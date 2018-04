Vlaamse jongen (10) zwaargewond na val van zeven meter uit Franse skilift

Een jongen van 10 jaar uit Koekelare is gisteren uit een skilift gevallen in het Franse ski­gebied Risoul. De jongen viel zeven meter diep, hij raakte zwaargewond maar zijn leven is niet in gevaar.

De skilift in Risoul is een open lift, zonder ­ramen maar wel met een laag deurtje. De jongen zat naast zijn zus van 12. Andere skiërs zagen hoe hij plots voor hun neus “uit de lucht” viel en verwittigden de hulpdiensten. De jongen is afgevoerd met verschillende breuken aan onder- en bovenbenen.

Volgens de directeur van het skigebied waren de deurtjes van de lift zeker gesloten. Het Franse parket heeft een onderzoek ingesteld om uit te maken wat er precies gebeurd is.