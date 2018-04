Tiener gooit winkelkar van brug: “Hij kon dode op zijn geweten hebben”

De politie is een onderzoek gestart naar een tiener die een winkelkar van een brug gooide. Onder de Exeterbrug in het Verenigd Koninkrijk bevindt zich een drukke autosnelweg waardoor hij makkelijk iemand kon verwond of gedood hebben. “Dit gedrag is ontoelaatbaar”, klinkt het bij de agenten.

Op een brug van maar liefst zeven meter hoog, gooide een onbekende tiener een winkelkar naar benden. De reden waarom is tot nu toe onbekend, net als de identiteit van de jongen. “We zijn op zoek naar een tiener van vermoedelijk 14 à 16 jaar”, klinkt het bij de Britse politie. “Hij droeg, zoals op de video te zien, een zwart-grijze pull met kap. Verder is er weinig over de jongen geweten.” Daarnaast is de politie ook nog altijd op zoek naar de winkelkar want toen ze eenmaal aankwamen op de autosnelweg, was het nergens te bespeuren.

Toen de onbekende tiener de winkelkar naar beneden gooide, was de autosnelweg gelukkig zo goed als leeg. Er vielen dus geen gewonden.