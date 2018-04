Vlaanderen investeert ruim 800.000 euro in zonnespiegels

Brussel - Er komen in Vlaanderen drie proefinstallaties met zonnespiegels. Dat zijn parabolische spiegels die het zonlicht concentreren, waardoor “hoogwaardige wamte” vrijkomt die kan worden gebruikt bij industriële processen. De Vlaamse regering maakt er 819.000 euro investeringssteun voor vrij, zo meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) donderdag.

De proefinstallaties moeten tegen eind 2019 operationeel zijn voor chemiebedrijf Proviron in Oostende, voor het bedrijf ADPO in de haven van Antwerpen en voor wetenschapspark Thor in Genk. In totaal zullen de drie installaties tussen de 1.260 en 1.390 MWh bijkomende groene warmte produceren per jaar, zo staat in een persbericht van Tommelein.

“Als Vlaamse overheid geven we nieuwe technologieën een duwtje in de rug tot ze marktrijp zijn”, stelt de Vlaams minister. “Hernieuwbare energie is immers goed voor onze gezondheid en zorgt voor jobs.”

De zonnespiegels worden geïnstalleerd door de firma Azteq.