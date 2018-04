NAVO-baas waarschuwt dat zware cyberaanval tot inroepen artikel 5 kan leiden

Bij een verwoestende cyberaanval kan de NAVO de collectieve verdediging inroepen, voor de tweede keer in de geschiedenis van de verdragsorganisatie. Daaraan herinnerde de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, tijdens een bezoek aan het Canadese Ottawa. “Cyberaanvallen kunnen net zo verwoestend zijn als militaire aanvallen”, aldus Stoltenberg.

De verdragsorganisatie versterkt haar veiligheidsmaatregelen tegen cyberaanvallen. Alle lidstaten moeten in staat zijn om zich daartegen te verdedigen. “We hebben een team van 200 cyberexperts, die paraat staan om in de verschillende NAVO-landen te helpen met de verdediging van de cyberspace”, zei de NAVO-baas nog.

In 2014 waren de NAVO-leden het eens dat een cyberaanval ook aanleiding kan geven tot het collectieve verdedigingsmechanisme, zoals dat bepaald is in het artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag. Dat artikel bepaalt dat een gewapende aanval tegen een NAVO-lid als een aanval tegen alle lidstaten wordt beschouwd. De lidstaten moeten het aangevallen land bijstaan en kunnen terugslaan. Het artikel is nog maar één keer ingeroepen, na de aanslagen van 11 september 2001 in New York.