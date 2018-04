Moeder brengt haar drie kinderen om het leven en wil zichzelf doden in Frankrijk

Een Fransman heeft woensdagnamiddag de levenloze lichamen van zijn drie kinderen aangetroffen in Mérignac (Bordeaux). Dat hebben Franse media gemeld. De kinderen zijn waarschijnlijk met medicijnen vergiftigd door hun moeder. Die wilde ook de hand aan zichzelf slaan. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar.

De kinderen zijn twee jongens van 5 en 9 jaar en een meisje van 8. De hulpdiensten kregen omstreeks 15.00 uur een oproep binnen, aldus France bleu. De vader is in shock en is ook in een ziekenhuis opgenomen. Er is door een gespecialiseerde dienst voor de bescherming van gezinnen een onderzoek gestart naar het familiedrama.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.