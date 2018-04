Moedige voorbijganger redt man uit brandende wagen

De politie van Chicago heeft een man geprezen voor zijn moed zaterdag. Toen de agenten melding kregen van een brandende wagen snelden ze ernaartoe. Toen ze er eenmaal aankwamen, zagen ze dat Jose Martinez, een toevallige voorbijganger, het slachtoffer al uit de brandende wagen had gered. “Een echte heldendaad”, aldus de politie.

Jose Martinez (58) beseft niet dat hij een echte heldendaad heeft uitgevoerd. “Ik zag de wagen langs de straat staan en zag dat het aan het branden was”, begint hij. “Ik zette mijn wagen langs de kant en ging kijken of er nog iemand in het autowrak zat. Daar vond ik een man die bewusteloos was. Zonder nadenken heb ik er hem uitgesleept en bracht hem naar een veilige plaats. Zou iedereen dat niet doen?”

De politie weet echter zeker van niet. “Jose Martinez moedig en heroïsch noemen, zou een understatement zijn”, aldus een van de agenten. “Als hij niet meteen had gereageerd, was het slachtoffer waarschijnlijk overleden. Uitstekend werk.”

Het slachtoffer, een 34-jarige man, werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelden ze vast dat hij ernstige brandwonden had en een paar verwondingen van de crash, maar buiten levensgevaar is.