Vlaamse Neckermann-klanten schrikken zich een hoedje: “Gelieve uw rekening van 500 euro uit 1992 te betalen”

Talloze Vlamingen krijgen dezer dagen aanmaningen in de bus om hun openstaande factuur bij het allang failliete Nederlandse postorderbedrijf Neckermann te betalen. “Vaak gaat het over facturen van meer dan 20 jaar geleden waarvan de klant niets afweet”, zegt Sven Pichal van het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. TestAankoop is duidelijk: ‘Niet betalen.”

In de uitzending van ‘De Inspecteur’ deze ochtend getuigde Dominique uit Tienen over de invordering die hij onlangs ontving van het incassobureau Vesting Finance. “Ze beweerden dat ik nog een schuld bij Neckermann had openstaan van 14 maart 1992. Van meer dan 26 jaar geleden dus. Toen we nog in Belgische frank betaalden. Omgerekend zou ik nog 494,03 euro moeten betalen aan Neckermann. Natuurlijk was ik ferm geschrokken. Ik herinner me niets van een onbetaalde factuur. Dus heb ik bij het incassobureau details opgevraagd: wat ik dan wel besteld zou hebben bij Neckermann? Maar dat konden ze me niet vertellen.”

Ook Caroline kreeg een brief van het incassobedrijf in de bus. “Bij mij ging het om een schuld van 121,46 euro voor iets wat ik op 2 augustus 2007 heb gekocht. Dus 11 jaar geleden.” Caroline herinnert zich wel dat ze soms bij Neckermann iets bestelde. “Maar ik betaalde altijd correct. Zelfs vooraleer de producten geleverd werden. En nu kreeg ik dus een waarschuwing die zegt dat ik ondanks verschillende aanmaningen nog een rekening heb openstaan.” Ook Caroline nam contact op met het incassobureau. Ook zij kreeg geen verdere info over welke goederen ze dan wel nog moet betalen.

“Mailtje sturen en we sluiten het dossier af”

Sven Pichal kreeg verschillende meldingen binnen van mensen met die zogezegd nog schulden hebben openstaan. De bedragen variëren van 5 tot 500 euro. Pichal nam ook zelf contact op met Vesting Finance, het invorderingskantoor. De woordvoerster gaf toe dat zij momenteel Neckermann-brieven uitsturen, “maar we doen alleen wat de curatoren ons opdragen”.

Vesting Finance zegt te begrijpen dat mensen schrikken wanneer ze zo’n oude schuldvorderingen in de bus krijgen. “Maar wanneer ze ons een bewijs sturen dat die schuld betaald is, of via mail laten weten dat ze de schuld betwisten, dan sluiten wij hun dossier af.”

Test Aankoop heeft ook al Neckermann-dossiers binnengekregen, meldt woordvoerder Simon November. “Er staat een verjaringstermijn op schulden. Soms is die termijn één, soms twee, soms vijf jaar. Het hangt een beetje af van waarvoor die schuld geldt. Maar voor reguliere goederen of diensten is de verjaringstermijn nooit langer dan tien jaar. Wanneer incassobureaus die schuld alsnog trachten te innen, doen ze niets onwettigs. Het is aan de ‘schuldenaars’ om de schuld dan te betwisten. Ze hoeven dan niet te betalen.”

“Maar”, zegt Simon November “incassobureaus moeten wel altijd gedetailleerd melden waarover de schuld gaat. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd.”