Je hebt missers, je hebt missers missers en dan heb je deze drie gigantische missers

Er zijn zo van die voetbalmomenten die nog jaren zullen meegaan. Denk maar aan de magistrale omhaal van Cristiano Ronaldo tegen Juventus. Maar er zijn ook minder fraaie acties die binnen tien jaar nog afgespeeld zullen worden. Dat lot is Mauro Icardi beschoren. De Argentijnse spits van Inter miste in de derby tegen Milan twee niet te missen kansen, waardoor de Nerazzurri op een 0-0 bleven steken. Gelukkig voor Icardi viel er ook in Rennes-Monaco een serieuze misser te noteren. Thuisspelers Adrien Hunou miste in de extra tijd voor leeg doel bij een 1-1 stand.

De misser bij Rennes: