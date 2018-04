Kippenvel: geëmotioneerde mama zingt voor terminaal zoontje in ziekenhuis

De kleine Lincoln is amper 1 jaar oud, maar heeft nu al te horen gekregen dat hij terminaal ziek is. De jongen lijdt aan een extreme en zeldzame vorm van epilepsie, waar hij dus nooit zal van kunnen genezen.

Mama Abby Tanner was voor de zoveelste keer in het Duke Cancer Instituut met haar zoontje Lincoln. Deze keer waren ze er om de hersenen van de kleine jongen te laten controleren.

Bij het buitengaan zag Abby een piano staan in de hal. Ze besloot om er ‘Never Enough’ op te spelen, speciaal voor haar zoon. “Het was, ondanks dat het in een openbare plaats was, een moment voor Lincoln en mezelf. Ik zong voor hem en meende elk woord van het lied. Pas toen ik opkeek, zag ik dat er heel wat verzorgend personeel voor mijn neus stond.”