Crombez (SP.A) valt Descheemaecker (N-VA) aan: “Geen enkele overheidsmanager heeft de Vlaming al zo veel geld gekost”

De SP.A zit in de hoek waar de klappen vallen na alle heisa rond Tom Meeuws, de golden boy van de partij in Antwerpen. Vooral de N-VA ging met gestrekt been in, maar dat laat SP.A-voorzitter John Crombez niet zomaar gebeuren. In een interview met Knack haalt hij op zijn beurt uit naar de partij en in het bijzonder N-VA’er en bestuursvoorzitter van De Lijn Marc Descheemaecker.

“De N-VA wil Tom Meeuws mordicus kaltstellen. Meeuws móét kapot”, aldus John Crombez. Vorige week werd bekend dat er een gerechtelijke onderzoek loopt naar Meeuws wegens onder meer vermeend gesjoemel met facturen bij zijn vorige job als directeur van De Lijn in Antwerpen. Een affaire tussen het Antwerpse SP.A-kopstuk en N-VA’er Liesbeth Homans zou mogelijk aan de basis liggen van de politieke afrekening.

Bovendien stelde Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn en tevens N-VA’er, vast dat er over meerdere dossiers aangifte werd gedaan door de openbaarvervoersmaatschappij. “Het gaat over veel meer dan alleen het opknippen van facturen”, klonk het.

Vuilste campagne ooit

In een interview met Knack merkt SP.A-voorzitter John Crombez op dat het met name de N-VA is die telkens de aanval op de SP.A kiest. “Ik zie dat er een duidelijk patroon is. Als oppositiepartij legt de SP.A allerlei meerderheden in dit land en in de stad Antwerpen het vuur aan de schenen. En vervolgens reageert vooral de N-VA op onze inhoudelijke klachten met persoonlijke aanvallen. Het is zo doorzichtig. Ik heb voorspeld dat dit de vuilste campagne wordt die we ooit hebben gezien.”

“Descheemaecker kost belastingbetaler geld”

Crombez is die aanvallen van de N-VA zat en haalt nu zelf uit. Vooral over Descheemaecker heeft de SP.A’er weinig lovende woorden over. “Geen enkele overheidsmanager heeft de Vlaamse belastingbetaler al zo veel geld gekost als Marc Descheemaecker: niet alleen door de persoonlijke vergoedingen die hij opstrijkt, maar ook door zijn slechte prestaties bij de NMBS en De Lijn.”

Volgens Crombez had de N-VA’er het na zijn aanstelling bij De Lijn het direct gemunt op Meeuws. “Toen hij aantrad bij De Lijn, was dat zijn allereerste beleidsdaad: hij is meteen Meeuws beginnen te achtervolgen, voor oude feiten. Descheemaecker zei dat onlangs nog op de radio. Hij is daar zo trots op dat hij het zelf herhaalt. En dat gebeurt in opdracht van zijn partij.”

“Onderzoek zegt niets over schuld Meeuws”

Dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar Meeuws wil niets zeggen over de schuld van het Antwerpse SP.A-kopstuk, stelt Crombez verder. “Als ik klacht neerleg bij het parket, bestaat dan de kans dat er een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart? Het antwoord is ja. Als er géén klacht wordt neergelegd, maar ik maak bij het parket wel ‘melding’ van een zaak, kan er dan ook een gerechtelijk onderzoek worden gestart? Weerom: ja. Dus het loutere bestaan van zo’n onderzoek zegt níéts over de echte schuld van Meeuws.”