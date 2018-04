Veviba gooit tonnen vlees weg

De vestiging van Veviba in Bastenaken heeft tonnen vlees weggegooid. Dat zegt een van de interim-managers aan de franstalige nieuwswebsite L’avenir.

De Waalse overheid is na het Veviba-schandaal, waarbij de houdbaarheidsdatum van vleesproducten vervalst werd, op zoek naar een nieuwe uitbater van het slachthuis in Bastenaken. Veviba was daar de uitbater. Het vlees dat nog aanwezig is moet ondertussen weg. “Meerdere tonnen vlees zijn de voorbije dagen afgevoerd”, zegt Christian Kerkhofs aan L’avenir. Zijn job is om het slachthuis in Bastenaken in orde te brengen met de reglementeringen om vervolgens opnieuw een vergunning aan te vragen. “Het vlees dat nog aanwezig is in het slachthuis moet daarvoor wel eerst verwijderd worden”, zegt Kerkhofs.

Het voedselagentschap voerde gisteren nog een controle uit om na te gaan welk vlees in het slachthuis geschikt is voor verkoop en welk vlees moet worden weggegooid.

De werknemers van Veviba zijn ondertussen technisch werkloos maar werden door het bedrijf tot mei vooruit betaald.