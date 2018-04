Red Flames blijven niet ongevoelig voor recordopkomst vrijdag: “Nieuws gaf me kippenvel op mijn armen”

Brussel - Dat de Red Flames vrijdag in Leuven tegen Portugal waarschijnlijk een toeschouwersrecord zullen laten sneuvelen, liet de Belgische vrouwen woensdag duidelijk niet onbewogen. “Ik krijg kippenvel op mijn armen bij het horen van het nieuws”, was Janice Cayman erg enthousiast. Ook kapiteine Aline Zeler was duidelijk. “Zo’n publiek achter je hebben staan, dat doet deugd.”

Voor de belangrijke kwalificatiewedstrijd van de Belgian Red Flames van vrijdag tegen Portugal in Leuven waren gisteren al meer dan 6.000 toegangskaartjes verkocht.

De kiem voor de enorme opkomst is volgens de meeste Flames gelegd op het EK vorige zomer in Nederland. “Sinds dat EK is alles veranderd”, bevestigde Cayman. “De mensen kennen ons plots en appreciëren ons. Een enorm verschil met mijn debuut in 2007.” Zeler sprak dezelfde woorden. “De mensen komen speciaal voor ons naar Leuven. Ook op straat merk ik veel meer herkenning. De mensen spreken me ook aan op de leuke sfeer elke keer als we spelen in Leuven. Het is een familiale sfeer, voetbal voor het hele gezin.”

Zeler benadrukte wel dat sommige speelsters zo’n grote massa niet gewend zijn. “Het lawaai maakt de communicatie op het veld moeilijker. Maar we hebben een zeer intelligente groep. Dus dat komt in orde. Zelf ben ik er ook rustiger geworden. Vroeger zou ik gestresseerd zijn bij zo’n opkomst. Ik zou de bal dom van mijn voet laten springen van nervositeit, maar dat gebeurt me nu niet meer.”

Beide vrouwen mikken, net als de rest van de groep, volop op WK-kwalificatie. “Enkele jaren geleden was het een droom, maar nu zou ik heel erg teleurgesteld zijn als we het niet halen”, erkende Cayman. “Ik wil Portugal en Italië zeker niet onderschatten. Portugal heeft ons een moeilijke heenwedstrijd bezorgd en is technisch sterk en Italië is op papier de groepsfavoriet. Maar wij willen absoluut onze groep winnen en naar dat WK gaan.”

Het huidige recordaantal supporters dateert van 20 september 2016. Toen zagen iets minder dan 6.800 supporters de Red Flames in Leuven verliezen tegen topland Engeland met 0-2. De KBVB hoopt dat record vrijdag scherper te kunnen stellen.