Hoe Lidl 1.500 man wil aanwerven

Supermarktketen Lidl wil tegen eind 2020 in heel het land 1.500 nieuwe medewerkers aanwerven. De hele organisatie stelt zich erop in. 'Wij willen de beleving van kandidaten tijdens hun sollicitatie nog verbeteren', stelt Sven Hubin van Lidl, dat jaarlijks 70.000 sollicitatiebrieven krijgt. Toch heeft zijn bedrijf inzake rekrutering nog plannen en uitdagingen.

Ga je bij Lidl aan de slag, dan kom je terecht in drie mogelijke omgevingen: in hun hoofdkantoor in Merelbeke nabij Gent, in een van hun vijf regionale kantoren en distributiecentra verdeeld over het land óf in een van de meer dan driehonderd winkels in België en Luxemburg. 'Onze zoektocht naar talent is breed. We ervaren de schaarste bij alle profielen. Voor onze zogenaamde projectleiders bouw zoeken we bijvoorbeeld naar het profiel van een bouwkundig ingenieur, iets wat men niet meteen met Lidl zou associëren', vertelt Sven Hubin, head of employer branding, recruitment and selection.

Toch gaat de meeste aandacht (en het meeste volk) naar de winkels. '85 à 90 procent van onze mensen werkt daar', vertelt Hubin. Met name de zoektocht naar leidinggevende profielen, van storemanagers tot verkoopmanagers, loopt wat moeilijker. Talent voor leiderschap is hierbij een must. Daar komt ook nog bij dat Lidl geregeld nieuwe winkels opent, vorig jaar een winkel om de drie weken. Drie elementen staan hier centraal.

1. Employer brand

Hoe denkt Lidl in het tijdperk van talentschaarste al deze nieuwe mensen te vinden? 'Een groot voordeel is dat wij bij Lidl hier twee jaar geleden al op hebben geanticipeerd', oppert Hubin. 'Zo hebben we al hard gewerkt aan ons zogenaamde employer brand (zich positioneren als merk om voor te werken, red.). We blijven ook verder investeren in eigen medewerkers. We hebben collega’s vanuit de hele organisatie die ambassadeurs zijn en telkens hun eigen verhaal bij Lidl vertellen', legt hij uit.

Tegelijk vertrekt rekrutering meer en meer vanuit de Lidl-winkels zelf. 'Wij stelden vast dat mensen fan zijn van Lidl als winkel, en dan zijn ze ook al vrij snel fan van Lidl als werkgever. Daarom voeren wij onze rekruteringscommunicatie ook deels in onze eigen winkels, omdat zich daar nu eenmaal de fans van ons merk bevinden. Daar wordt breed gecommuniceerd over jobs bij Lidl. In onze cosmetica-afdeling plaatsen wij bijvoorbeeld het gezicht van de persoon die bij ons mee instaat voor dat assortiment. Dat werkt. We merkten het effect daarvan ook al in onze sollicitatiebrieven.'

2. Aanpassen rekruteringsproces: sneller en lokaal

De voorbije jaren stonden, mede door al deze initiatieven, in het licht van employer branding. 2018 wordt voor Lidl het jaar van de rekrutering. 'Wij krijgen jaarlijks ongeveer 70.000 sollicitatiebrieven. Dat zijn voor ons ook 70.000 potentiële klanten. Voor ons is het cruciaal dat al die mensen tijdens het rekruteringsproces een positieve ervaring hebben met Lidl. Dat verder bewerkstelligen wordt een van onze grote projecten.'

Organisatorisch heeft dit alvast zijn invloed. 'De wisselwerking tussen de concrete leidinggevende en onze eigen recruiters is cruciaal. Zo willen we tegen eind 2018 in elke regio een recruiter hebben die voeling heeft met de regionale arbeidsmarkt. West-Vlaanderen is op dat vlak bijvoorbeeld anders dan Brussel of Wallonië', vertelt Hubin. 'De leidinggevende zal altijd checken of iemand binnen zijn eigen team past, terwijl de recruiter weet of die persoon bij Lidl zal passen. Mocht iemand toch niet bij het team passen, maar wel bij Lidl, dan kunnen we iemand nog altijd oriënteren naar een andere job of functie.'

