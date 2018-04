Meer dan 3.000 rendieren trekken samen naar noorden om zomer door te brengen

Geoffrey Reynaud, een Franse fotograaf, heeft adembenemende beelden vastgelegd van een kudde rendieren. Iets meer dan 3.200 wilde rendieren trokken samen van het Canadese Inuvik naar een iets meer noordelijke plaats, Tuktoyaktuk. Een tocht van maar liefst 149 kilometer.

“Ik heb de kudde acht dagen in de gaten gehouden om het moment te kunnen vastleggen waarop ze zouden beginnen trekken”, zegt Geoffrey. “De trektocht van de dieren is een jaarlijkse gewoonte waarbij veel rendieren het niet halen. Diegene die het wel halen, zullen in Tuktoyaktuk nieuwe, kleinere, kuddes maken met de kalvers die daar geboren worden.”

“Dat ik zo’n grote kudde heb kunnen vastleggen op camera is fantastisch. In de winter zijn er vaak kuddes van meer dan 1000 rendieren, maar zo’n grote heb ik nog nooit gezien. Ik weet nu al dat ik volgend jaar terugkom naar deze plaats om te kijken hoeveel er nog overschieten.”