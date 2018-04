Zuid-Koreaans gevechtsvliegtuig crasht tegen berg

Brussel -

In het zuiden van Zuid-Korea is een gevechtsvliegtuig van het type F-15K tegen een berg gecrasht. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, op gezag van de luchtmacht en lokale autoriteiten. Het lot van de twee piloten in het toestel blijft voorlopig onduidelijk, net als de oorzaak van de crash.