Spaanse koningin Letizia reageert op videofragment met ‘familieruzie’

De koningin van Spanje heeft gereageerd op het videofragment waarin te zien is hoe ze het duidelijk niet kan vinden met koningin Sofia, haar schoonmoeder. De beelden gingen viraal en daardoor voelt koningin Letizia zich “getroffen, bezorgd en gekwetst”. Dat vertelde Imma Aguilar, een oud-collega van de koningin die voor haar rol in het koningshuis journaliste was, in het tv-programma ‘El círculo’ van Telemadrid.

Het was de Spaanse televisiezender TVE die de in opspraak gekomen beelden maakte afgelopen zondag. Op de opnamen is te zien hoe het traditionele koninklijke bezoek aan de paasmis in de kathedraal van Palma de Mallorca er minder vredevol uitzag dan gepland: koningin Letizia lijkt te verhinderen dat een foto wordt gemaakt van haar dochters met haar schoonmoeder, koningin Sofia, waarop de twee het - in een fractie van een seconde - aan de stok krijgen met elkaar.

Het was pas toen een oplettende kijker het videofragment analyseerde en vervolgens op Twitter zette, dat heel het land - en bij uitbreiding de rest van de wereld - aandacht schonk aan het uiterst subtiele handgemeen. De Spaanse media waren niet mals voor koningin Letizia en brachten op genadeloze wijze verslag uit van de twist - die al langer zou woekeren - in de koninklijke familie.

Verklaring ruzie

Al snel werd uitvoerig gespeculeerd over het mogelijke probleem tussen de twee koninginnen. Letizia zou heel duidelijk - en opzettelijk - proberen verhinderen dat een fotograaf een kiekje maakt van haar dochters Leonor en Sofia samen met hun grootmoeder koningin Sofia. Dat leidde tot een boze reactie van Leonor, die daarop ook de hand van haar oma wegslaat als die blijft proberen om in beeld te blijven met de beide meisjes. Koning Felipe komt sussend tussenbeide en koning Juan Carlos staat er verbaasd bij.

Imma Aguilar, een oud-collega van de koningin (Letizia werkte vroeger als televisiejournaliste, nvdr), zou na de feiten gebeld hebben met Letizia. In het tv-programma ‘El círculo’ van Telemadrid vertelt ze dat de koningin erg gekwetst is door het hele gebeuren. “Het was een natuurlijke en moederlijke reactie. Ze is zeer toegewijd aan haar werk, aan de rol die ze heeft, maar ook als moeder met zorg voor haar dochters”, aldus Aguilar.

Dat het niet botert tussen de koninginnen Letizia en Sofia is al langer bekend. Zo zou Letizia ook geen al te hoge dunk hebben van haar schoonvader (en schuinsmarcheerder) koning Juan Carlos.

“Ware aard”

Heel wat journalisten probeerden reacties te verkrijgen bij andere leden van de koninklijke familie. Zo werd Paloma Rocasolano, de moeder van Letizia, zelfs achtervolgd op straat. Tevergeefs, ze hield haar mond en de pers mocht afdruipen. De vrouw van de Griekse kroonprins Pavlos, een volle neef van koningin Sofia, liet zich wél uit over de discussie. Zij uitte via Twitter dat “geen enkele grootmoeder zo zou moeten behandeld worden” en vond dat Letizia’s “ware aard” boven kwam.

Letizia en haar dochters, koningin Sofia blijft deze keer rustig op de achtergrond staan. Foto: REUTERS

“In elke familie is wel wat”, probeerde de secretaris-generaal van de socialistische partij PSOE te sussen, maar het mocht niet baten: de Spaanse koninklijke familie, die er in eerste instantie in slaagde een schijnbaar vrolijk beeld op te hangen tijdens de paasviering, wordt nu her en der door het slijk gesleurd.

Breuken lijmen

Vast staat dat de situatie geen goed zal doen aan de spanningen die in de familie reeds aanwezig zijn. De troonwisseling in 2014 zorgde al voor een machtswisseling die niet bij iedereen in goede aarde viel (Letizia heeft sindsdien voorrang op haar schoonmoeder, koningin Sofia). Koning Felipe, die altijd een erg goede band leek te hebben met zijn moeder, nam toen ook wat afstand van Sofia. Tot de schandalen rond zijn vader, koning Juan Carlos, een hoogtepunt bereikten.

Niet veel later poseert het gezin vrolijk voor de groepsfoto. Foto: Photo News

Kortom: de breuken moesten hoogdringend gelijmd worden. Of dat nu nog (snel) zal lukken, is een vraag die de Spaanse media - ook nà Pasen - nog even zal beroeren.

