Engelse kranten amuseren zich rot met Europese pandoering van Manchester City tegen Liverpool

Het nagenoeg perfecte seizoen van Manchester City kreeg woensdag een serieuze deuk. De Citizens gingen in de kwartfinale van de Champions League namelijk met 3-0 onderuit bij Liverpool. Bijna tot jolijt van de Britse pers.

Na een halfuur spelen stond de eindstand al het op bord op Anfield. Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané deden de netten trillen voor de Reds. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany vonden geen oplossingen en lieten zelfs voor het eerst sinds oktober 2016 geen enkel schot tussen de palen noteren. Pijnlijk voor de offensieve machine van Pep Guardiola.

Een dag later pakken alle Engelse kranten uit met een voorpagina over de Engelse clash in de Champions League. Een overzicht!