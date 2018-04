Privacycommissie zal Belgische slachtoffer Facebookschandaal inlichten na Europees onderzoek

Brussel - De Belgische Privacycommissie werkt mee aan het Europese onderzoek naar het datalek bij Facebook, en zal de Belgische gedupeerden inlichten als er uit het onderzoek namen en contactgegevens naar voren komen. Dat zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld). De slachtoffers kunnen dan zelf bij Facebook of Cambridge Analytica aankloppen om de gegevens te laten verwijderen.

Databedrijf Cambridge Analytica verzamelde wereldwijd de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Het gaat vooral om Amerikanen, maar er zouden ook bijna 61.000 Belgen getroffen kunnen zijn, maakte Facebook-CEO Mark Zuckerberg gisteren/woensdag bekend.

Belgen inlichten

Facebook zal de getroffen gebruikers vanaf 9 april zelf op de hoogte brengen, zei CTO Mike Schroepfer woensdagavond, maar ook de Belgische Privacycommissie is bezig met de zaak. “De Privacycommissie werkt mee aan het Europees onderzoek naar de zaak, dat geleid wordt door de Britten. Als daar meer informatie uit komt, zal die de getroffen Belgen inlichten als er contactgegevens zijn”, zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. De gedupeerden kunnen daarna zelf aan Facebook of Cambridge Analytica aankloppen om de gegevens te laten verwijderen.

Problematisch

De Backer noemt de manier waarop de Facebook informatie over de gebruikers verzamelt “problematisch”. “Het is niet duidelijk wie die gegevens kan zien, of wat er daarna nog mee gebeurt. Dat is niet transparant en de privacyinstellingen mogen heel wat strikter”, zegt hij.

Acht Belgen zouden de app waarmee Cambridge Analytica gegevens verzamelde hebben gedownload. Via die acht zouden er 60.957 landgenoten getroffen zijn.

Cambridge Analytica kwam de afgelopen weken in opspraak omdat het databedrijf een kwalijke rol speelde in de verkiezingscampagne van Amerikaans president Donald Trump. Facebook-topman Mark Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Op 11 april zal de CEO in het Amerikaanse Congres getuigen.