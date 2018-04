Ouders kloppen almaar vroeger aan bij de Opvoedingslijn: “Goede evolutie”

Brussel - Jonge ouders kloppen almaar vroeger bij de Opvoedingslijn aan om advies te krijgen bij opvoedingskwesties. Het aantal vragen van ouders van kleuters overtreft tegenwoordig het aantal vragen van ouders met kinderen in de basisschool of met pubers. Dat stelt Ilse De Block, directeur van het centrum voor opvoedingsondersteuning vzw De Keerkring, vast. “Het is een goede evolutie, wanneer ouders al bij de eerste signalen om advies vragen. Beter dan te wachten, terwijl de problemen escaleren.”

In absolute cijfers kreeg de Opvoedingslijn vorig jaar 1.762 oproepen, waarvan 1.298 telefoons en 464 via e-mail. Het jaar voordien waren er 1.856 oproepen (1.254 telefoontjes en 602 mails). Er wordt dus de laatste tijd meer naar de telefoon gegrepen dan gemaild.

Opvoedingsvragen

“Wat de aard van de vragen betreft, er is een terugval van het aantal zuivere informatievragen (‘Op welk adres kan ik terecht voor...?’), ten voordele van meer echte opvoedingsvragen (‘Hoe moet ik het aanpakken als mijn kind herhaaldelijk opstaat ‘s nachts?’)”, aldus De Block.

De vragen over kleuters zijn goed voor 29 procent van de vragen, die over kinderen van de lagereschoolleeftijd voor 25 procent en die over pubers nog eens voor 25 procent.

Jonge kinderen

“Het is goed dat er meer gebeld wordt voor de heel jonge kinderen”, zegt De Block. “Ouders stellen zich kennelijk vroeger vragen en durven met die vragen naar de Opvoedingslijn te stappen, nog voor het probleem escaleert.”

De grootste problemen zijn driftbuien, agressief gedrag en koppigheid, allemaal kwesties die nauw verwant zijn. “Daarvoor is de Opvoedingslijn dan een goed klankbord”, zegt De Block. “We kunnen de ouders meestal geruststellen als ze zich afvragen of hun kind nu normaal of abnormaal gedrag vertoont. Luisteren en geruststellen, dat zijn de belangrijkste functies van de Opvoedingslijn.”

De Opvoedingslijn is te bereiken op 078 15 00 10 of via opvoedingslijn@groeimee.be.