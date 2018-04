Pand van Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar afgebroken: “Symbool van het kwaad”

Een van de gebouwen van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar in Medellín wordt met de grond gelijkgemaakt. “De Monaco Building wordt afgebroken. Ik ben ervan overtuigd dat alle symbolen van de illegaliteit in Medellín uit het stadsbeeld moeten verdwijnen”, zei burgemeester Federico Gutiérrez woensdag lokale tijd. Samen met minister van Defensie Luis Carlos Villegas en minister van Justitie Enrique Gil namen ze de eerste hamerslagen voor de afbraak van het complex voor hun rekening. “Dit is symbool van het goede, dat het kwade overwint”, zei de burgervader.

In de plaats van het gebouw komt een park ter herdenking van de slachtoffers van de drugsbaron. Escobar en zijn Medellín-kartel domineerden in de jaren tachtig de internationale cocaïnesmokkel en waren voor de dood van duizenden mensen verantwoordelijk. Nadat Escobar de Colombiaanse staat de oorlog had verklaard, werd hij in 1993 door de politie doodgeschoten. Omdat hij zich het lot van de minderbedeelden in heel Colombia en de arme bevolking in de sloppenwijken van Medellin aantrok, wordt hij door vele mensen nog als een held vereerd.

