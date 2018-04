Hillary Clinton andermaal niets mals: “Er is een oorlog bezig tegen de waarheid”

Hillary Clinton heeft opnieuw kritiek geuit aan het adres van president Donald Trump en zijn administratie, zonder hem evenwel bij naam te noemen. “Er is een oorlog aan de gang tegen de waarheid, feiten en alle rede”, vertelde ze tijdens een toespraak. Dat meldt Fox News.

Hillary Clinton kreeg woensdag het woord tijdens de Vital Voices Global Leadership Awards in Washington. Daar worden elk jaar sterke vrouwelijke leiders gelauwerd, dus greep de voormalige First Lady en presidentskandidate die kans aan om uit te halen naar Donald Trump en zijn administratie, zonder de president evenwel bij naam te noemen.

“We zien duidelijk dat er geen gevolg gegeven wordt aan de belofte dat de gelijkheid van mannen en vrouwen een belangrijke rol zou blijven spelen in het Amerikaanse beleid”, aldus Clinton. “Het lijkt me geen toeval dat op hetzelfde moment de belangrijkste waarden van onze democratie - vrijheid van meningsuiting en de letter van de wet - aangevallen worden.”

“Er is een oorlog aan de gang tegen de waarheid, feiten en alle rede. De stem van vrouwen is altijd belangrijk en nodig geweest, maar nooit zoveel als vandaag.”

Waarden in gevaar

Een avond eerder had ze in New York al een toespraak gehouden over de “zeer slechte toestand” waarin de VS zich momenteel bevindt. “De kans bestaat zeker dat er nog meer gebeurt dat onze rechten, onze vrijheid, onze waarden en onze fundamentele kijk op wat het betekent om Amerikaan te zijn in gevaar brengt.”

Clinton noemde de Russische president Vladimir Poetin in één adem een “vrouwenhater”.