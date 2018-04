Vlaanderen legt drijvende zonnepanelen op de Noordzee

Brussel - Vlaanderen krijgt er een nieuwe ‘speerpuntcluster’ bij. De ‘Blauwe Cluster’ focust op innovatieve en duurzame projecten in de Noordzee, zoals drijvende zonnepanelen, de algenkweek of een betere bescherming van de kust, meldt het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Vlaanderen heeft al ‘speerpuntclusters’ - samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid - voor onder meer de chemie, de agrovoedingssector en de logistiek. Met de ‘Blauwe cluster’ komt daar nu een zesde innovatiepool bij, een tweede voor West-Vlaanderen dat met Flanders Make al het onderzoekscentrum voor mechatronica en machinebouw heeft. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gaf daarvoor begin maart groen licht.

De Blauwe Cluster moet zich vooral focussen op “vernieuwde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en investeringen in de Noordzee én daarbuiten”, zegt het kabinet-Bourgeois. De initiatiefnemers denken onder meer aan algenkweek in de Noordzee, drijvende zonnepanelen of een versterking van de kustbescherming.