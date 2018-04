Buren kunnen niet begrijpen dat Richard (78) werd opgepakt omdat hij inbreker doodstak: “Hij verdient medaille”

Het nieuws dat een gepensioneerde man is opgepakt omdat hij een inbreker heeft doodgestoken, lokt woedende reacties uit in Groot-Brittannië. De buren van Richard Osborn-Brooks (78) verdedigen hem, en ook op sociale media krijgt hij vooral steunbetuigingen: “Hij verdient een medaille.” Er is zelfs een crowdfunding gestart om proceskosten te betalen.

Richard en zijn vrouw lagen woensdagnacht te slapen. Plots werd Richard wakker. Hij hoorde iets beneden. Gebroken glas? Of was de keukendeur opengewaaid? Richard ging kijken. In de woonkamer trof hij twee mannen aan. De mannen dwongen Richard in de keuken. Een van hen bedreigde hem met een schroevendraaier, terwijl de tweede naar boven trok. Richard vreesde voor het leven van zijn dementerende vrouw en viel de inbreker met de schroevendraaier, een 38-jarige man, aan. Tijdens dat gevecht werd de inbreker in de borst geraakt. Hij riep zijn kompaan terug en samen vluchtten ze weg. Richard verzorgde eerst nog de wonden aan zijn arm en belde toen de politie.

In auto getrokken

De inbrekers hadden daarvoor een witte bestelwagen klaar staan. Een getuige zou later vertellen dat hij zag hoe iemand probeerde een gewonde man in een bestelwagen te trekken. Toen dat niet lukte, reed hij weg en liet hij de gewonde liggen.

Kort daarna passeerde daar de politie, die door Richard was opgeroepen. Vlak bij zijn huis vonden ze een man, hevig bloedend uit een wonde aan zijn borst. Ze riepen medische hulp voor hem op en trokken dan naar Richard. Die deed zijn verhaal en werd meegenomen naar het commissariaat.

Na een tweede verhoor werd Richard aangehouden op beschuldiging van slagen en verwondingen. Tegen de ochtend kwam het bericht dat de inbreker in het ziekenhuis was overleden. De beschuldiging luidde nu moord. Donderdagvoormiddag is Richard Osborn-Brooks vrijgelaten op voorwaarden. Begin mei moet hij zich weer bij de politie aanmelden.

Richard verdient medaille

De buurt waar Richard woont, een wijk ten zuiden van Londen, reageert vol ongeloof. Buurman Tony Guest zegt: “Richard verdient een medaille. Hij deed wat iedereen mag doen: zijn huis en de bewoners verdedigen.” Ook anderen buren nemen de verdediging op van Richard: “Hij is een goed mens. Hij zou nooit iemand kwaad doen. Hem nu beschuldigen van moord is zo oneerlijk.”

Ondertussen wordt de man op Twitter onder de hashtag #freeRichardOsbornBrooks gesteund. Een bloemlezing:

- “Richard moet meteen worden vrijgelaten met verontschuldigingen van de politie en een medaille.”

- “Moord is doden met voorbedachten rade. Dus: Richard was die nacht van plan een inbreker die hem met een schroevendraaier bedreigde te vermoorden.”

- “Je huis verdedigen is een menselijk recht. De wet moet worden aangepast.”

- “Politie, hou ermee op een man die opkomt voor zijn gezin aan te vallen. Hij betaalt mee jullie loon.”

- “Gepaste kracht is een rekbaar begrip. Indien twee gewapende mannen mijn huis binnenvielen en zijn gezin bedreigden, zou ik ook alles doen om hen te beschermen.”

- “Als iemand je thuis bedreigt en hij wordt zelf het slachtoffer van die bedreiging… tja, dan heeft hij het toch zelf gezocht.”

- “Ik hoop dat Richard een koninklijke onderscheiding krijgt als Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Hij verdient niets minder.”