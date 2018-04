Is dit de reden waarom Anderlecht ondanks zijn grote budget niet de sterkste ploeg heeft?

Voormalig voetbalmakelaar Nenad Petrovic heeft het transferbeleid van Anderlecht aan de kaak gesteld. Volgens de Serviër betalen de Brusselaars stelselmatig te veel geld voor matige spelers door de grote invloed van spelersmakelaar Mogi Bayat. “Niemand geeft drie miljoen voor een huis dat drie keer minder waard is. In het Belgische voetbal gebeurt dat wel”, getuigt hij in Sport/Voetbalmagazine.

Het Belgische voetbal heeft een probleem. “Er gebeuren onwaarschijnlijke transfers en er circuleren bedragen die niemand kan begrijpen. Bij veel clubs is de naam van de makelaar belangrijker dan de kwaliteit van de speler.” Dat zegt Nenad Petrovic. En hij kan het weten, want de Serviër heeft jarenlang als spelersmakelaar in het wereldje gewerkt.

Volgens Petrovic is dat ook de reden waarom Anderlecht ondanks zijn grote budget niet de sterkste ploeg in België heeft. Het is te afhankelijk van Mogi Bayat, de spelersmakelaar die zoals bekend nauw samenwerkt met Anderlecht. Het teert te veel op zijn netwerk en kijkt te weinig uit naar echte kwaliteit. “Had Hamdi Harbaoui een kans gekregen om bij Anderlecht te tekenen, mocht hij met een andere makelaar gewerkt hebben dan Bayat?” Ook voor Sven Kums heeft Anderlecht te veel betaald, vindt Petrovic, terwijl de aankoopoptie van drie tot vier miljoen euro voor Kenny Saïef, een jongen die op de bank zat bij AA Gent, ook veel te hoog ligt. “Niemand geeft drie miljoen voor een huis dat drie keer minder waard is. In het Belgische voetbal gebeurt dat wel.”

Er zou wel beterschap op komst zijn. “De komst van Marc Coucke bij Anderlecht zal een revolutie teweegbrengen. Hij is zoals Bart Verhaeghe: zij trekken zich niets aan van de naam van de makelaar.”