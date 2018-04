POLL. Geeft Club Brugge zijn voorsprong nog uit handen?

Club Brugge telt negen punten voorsprong op eerste achtervolgers AA Gent en Anderlecht en is volgens veel waarnemers op weg naar een tweede titel op drie jaar tijd. Dat remt het enthousiasme in Gent echter niet af: op de open training waren maar liefst 2.400 fans aanwezig en de fans riepen al op de spelersbus met flink wat sfeer te verwelkomen voor de topper tegen Club Brugge van komend weekend. Het geloof is er dus duidelijk nog wel in de Arteveldestad. Maar wat denkt u: geeft Club Brugge dit nog uit handen?