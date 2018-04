Hoe weet ik of mijn Facebook-gegevens gelekt zijn? En wat kan ik doen om mijn account beter te beschermen?

Het Facebook-schandaal is groter dan aanvankelijk gedacht. Wereldwijd zijn er tot 87 miljoen gebruikers getroffen, onder wie mogelijk ook 61.000 Belgen. Zijn we er allemaal met open ogen ingetuimeld? Hoe kunnen we eigenlijk weten of ook onze gegevens gebruikt zijn? En moeten we ons stilaan grote zorgen maken over de macht van Facebook?